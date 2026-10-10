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8 ilde DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı

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8 ilde DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'a yönelik 6 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim tarihinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 117 dijital materyal, 117 yasaklı yayın ve doküman, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 317 fişek, 78 kurusıkı tabanca fişeği, 201 av tüfeği fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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