6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri inanılmaz

Bursa'da altı kadın, kendileriyle yakınlık kurup tuzağa çeken Uğur T. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

KİMİNE İÇ MİMARIM DEDİ, KİMİNE EMLAKÇI

Yıldırım'da yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan iki çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.'nin (33) de aralarında olduğu altı kadınla tanışıp, birliktelik yaşadı.

TÜM İLİŞKİLERİNİ AYNI ANDA YÜRÜTTÜ

Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., zaman ilerledikçe güvenlerini kazandığı kadınlardan, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç para istemeye başladı.

Altı kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., elden cüzi bir miktar para ödedikten sonra ise ilişkilerini sonlandırdı.

KADINLARI BİRBİRLERİYLE TANIŞTIRDI: O BENİM MANEVİ ABLAM

Uğur T., aynı anda birlikte olduğu kadınlara, birbirlerinden de manevi ablam, dostum, en yakın arkadaşım olarak bahsetti. Mağdurlar, verdikleri borçları ödemeyen ve telefonlarını açmayan Uğur T. hakkında suç duyurusunda bulunup, birbirlerine de sosyal medya üzerinden ulaşarak, tanıştı.

"PARALARI BORÇ OLARAK ALDIM"

Aynı anda ilişki yaşadığı 6 kadını evlilik vaadiyle 12 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Uğur T. isimli şahıs, Kanal D'de ekranlara gelen "Neler Oluyor Hayatta" programına katılarak ilginç açıklamalarda bulundu.

Kadınların suçlamasını kabul etmeyen Uğur T., hepsiyle de flört ettiğini itiraf ederek aldığı paraları da 'borç' olarak aldığını savundu. Uğur T., programda şu açıklamaları yaptı:

"ZATEN HEPSİNE ÖDEYECEĞİM"

Ben emlakçılık yapıyorum, iç mimar değilim ama iç mimarlık işleri yapıyorum. Hiç kimseye 'iç mimarım' demedim. Global emlakçıyım. İşinde gücünde olan bir insanım. Pandemi döneminde sıkıntıya girdim. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan destek istedim. Sevgilimden borç istedim, bu normaldir. Ben kimseyi dolandırmadım, sadece borç istedim. Onlar da verdiler. Kimseden zorla para almadım ki... Zaten hepsine ödeyeceğim.

"BENİ REZİL ETMEK İÇİN KUMPAS KURDULAR"

Ayrıca borcum söylendiği gibi 12,5 milyon değil, yaklaşık 2,5 milyon lira. Parça parça aldım. Ben kumbara değilim, hemen topluca geri verecek durumda değilim. Kendilerine de bunu ısrarla söyledim. Yerim belli, mekânım belli. Telefon numaram hiç değişmedi. Bu tamamen intikam amaçlı, beni rezil etmeye yönelik bir kumpas.

"BU NORMAL BİR DURUM"

Kız arkadaşlarım olur ve onlardan borç istemişimdir; bu da normaldir. Asla 12 milyonu kabul etmiyorum. Belki faizleri eklemişlerdir. Bana verilen rakamlar daha az. Ve ben, 'Taksitlendirme yapın, ödeyeyim' diye defalarca söyledim. İçlerinden sadece biriyle arkadaşlık sitesinden, diğerleriyle sosyal medyadan tanıştım. Evet, hepsiyle de flört ettim."