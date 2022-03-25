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5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu

Zonguldak'ın Bakcakkadı Beldesi Örmeci altı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Bakcakkadı Beldesi Örmeci altı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 16: 00 sıralarında Bakacakkadı Beldesi Örmeci mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada 3 yetişkin yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

5 kişinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bakacakkadı, Zonguldak, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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