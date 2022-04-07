4 adet otomobil çalan şahıs yakalandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bir iş yerlerinden 4 otomobil çalan şahıs yakalandı. Daha önce de hakkında 10 suç kaydı olan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelilerin izini sürdü. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden S.Ç.'yi tespit ederek gözaltına aldı. S.Ç.'nin daha önceden 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 4 adet araç ve 3 işyeri hırsızlığı suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kişilerin girdikleri iş yerlerini kurcaladıkları başka bir görüntüde ise otomobil çaldıkları görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa