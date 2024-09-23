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32 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 125 Tacir Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından yapılan 'Narkoçelik-40' operasyonu sonucunda 32 ilde uyuşturucu imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen harekâtta 125 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra, kapsamlı tutuklamalar ve işlem süreçleri devam ediyor.

32 ilde zehir tacirlerine darbe: 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında; 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında; 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63'ünün tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade ederek, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" vurgusu yaptı.

32 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 125 Tacir Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa

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