3 gün önce aldığı aracın motoru metrelerce ilerde bulundu

Hassa'da trafik kazası: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gün önce alındığı öğrenilen aracın karıştığı kazada motor kısmının metrelerce ileriye düşmesi dikkat çekerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aktepe mahallesinde Ramazan Ç., idaresinde ki 31 AIF 614 plakalı otomobil ile Musab H.'in kullandığı 3 gün önce alındığı öğrenilen 31 ANA 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürücücü Musab H., ile yolcu olarak bulunan Sefa P., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan bir otomobilin motorunun ise metrelerde ileriye düştüğü görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.