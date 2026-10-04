3 Ekim Türk Dünyası Günü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuazla ışıklandı

3 Ekim Türk Dünyası Günü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuazla ışıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renkle ışıklandırıldı. Anlamlı güne özel ışıklandırma köprüye dikkat çekici bir görünüm kazandırırken, görsel şölen Kandilli sahilinden objektiflere yansıdı.
3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renkle ışıklandırıldı. İstanbul'un simge yapılarından biri olan köprünün bu özel renk değişimi, Kandilli sahilinden objektiflere yansıdı.
?3 Ekim Türk Dünyası Günü kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü. Anlamlı gün dolayısıyla gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla köprü dikkat çekici bir görünüme kavuşurken, bu görsel şölen Kandilli sahilinden görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı