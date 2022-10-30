3 çocuk babası adam evinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri 3 çocuk babası adam evinde ölü bulundu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu. 3 çocuk babası adam evinde ölü bulundu MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk babası Şaban Yıldırım'dan iki gündür haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ile 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Şaban Yıldırım'ı odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şaban Yıldırım Alaşehir Esentepe Manisa 3. Sayfa Haberler

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