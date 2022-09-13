3 bin işçi ile fıstık hasadı: 300 bin fıstık ağacından 6 bin 500 ton rekolte bekleniyorŞANLIURFA Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, fıstık hasadı 3 bin işçi ile başladı.

3 bin işçi ile fıstık hasadı: 300 bin fıstık ağacından 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor

ŞANLIURFA Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, fıstık hasadı 3 bin işçi ile başladı.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde geçen seneye göre rekoltesi yüksek olan fıstıkta, 6 bin 500 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. 300 bini aşkın fıstık ağacının yer aldığı 31 bin 989 dekarlık alanda yaklaşık 3 bin işçi ile hasat gerçekleştiriyor. Bir kısmı işçiler tarafından dalında elle toplanan fıstıkların bir kısmı ise ağaçların altına serilen çarşafların üzerine düşürülüyor. 10 farklı bölgede sürdürülen hasadın oldukça verimli geçtiği bildirildi. Toplanan fıstıklar daha sonra kamyonlara yüklenerek fabrikaya götürülüyor. Burada işlenen fıstıklar pazara sunuluyor.

10 bölgede 3 bin işçi çalışıyor

Fıstık hasadında çalışan işçilerden İbrahim Secco, " Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan TİGEM'de fıstık hasadımız başlamıştır. Allah'ın izniyle bu yıl verimimiz çok iyi. Hayırlısıyla bu yıl hasat çok güzel gidiyor. Bu bölgede 260 işçi ile başladık. Günlük iyi fıstık gönderiyoruz. Tüm bölgelerde toplama işlemleri devam ediyor. Toplamda 10 bölge var. 3 bin işçi çalışıyor" ifadelerini kullandı.