200 bin TL değerindeki antika silahlar çalındı - Haberler

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200 bin TL değerindeki antika silahlar çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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200 bin TL değerindeki antika silahlar çalındı

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, girdikleri binadan çaldıkları 200 bin TL değerindeki antika eşyalarla kayıplara karıştı.

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, girdikleri binadan çaldıkları 200 bin TL değerindeki antika eşyalarla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2493. Sokak'ta Turan Kılınç'a ait evin penceresinin camını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, içeride bulunan antika tüfek, kılıç, löküz, tepsi gibi malzemeleri çaldı. 200 bin TL değerindeki antika eşyaları çalan şahıslar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayını fark ikamet sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızlar binanın bahçesine girmeden önce bazı kameraların yönlerini değiştirdiklerini tespit etti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

200 bin TL değerindeki antika silahlar çalındı

200 bin TL değerindeki antika silahlar çalındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turan Kılınç, Türk Lirası, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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