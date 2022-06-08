16 ev selden hasar gördü - Haberler

16 ev selden hasar gördü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.
Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur Ulaş ve Hafik ilçelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle Ulaş'ta 9 Gemerek'te 7 ev hasar gördü. Sel nedeniyle ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa