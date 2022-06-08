16 ev selden hasar gördü - Haberler

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16 ev selden hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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16 ev selden hasar gördü

Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.

Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur Ulaş ve Hafik ilçelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle Ulaş'ta 9 Gemerek'te 7 ev hasar gördü. Sel nedeniyle ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gemerek Hafik Sivas 3. Sayfa Haberler

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