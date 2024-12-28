15 Yaşındaki Batuhan Yılmaz Kayıp Olduğu Bölgeden Sağ Sağlim Bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Batuhan Yılmaz, Dereköy Mahallesi'nde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Ailesi ve yetkililer, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kalem Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 1 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Batuhan Yılmaz, Dereköy Mahallesi'nde bulundu.
Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Jandarma ve mahalle sakinlerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Batuhan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer ve ailesi arama çalışmalarına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa