15 Temmuz Gazisi Konuralp: 'Bu millet o gece ne yaşandığını iyi biliyor'

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak gazi olan Oğuzhan Konuralp, "Biz o gece üç arkadaş çıkmıştık, yanımda arkadaşım şehit oldu. Bu millet o gece ne yaşandığını çok iyi biliyor" dedi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine de değinen Konuralp" FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin bir gün tarihin tozlu sayfalarında kalacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gazilik unvanını 15 Temmuz gecesi aldığı ağır yarayla kazanan Oğuzhan Konuralp, Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesindeki kabrine giderek dua etti. Ziyaretin ardından 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Gazi Konuralp, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Konuralp, "Gece 02.20 sularında Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ı almaya gelen hainlerin helikopterinden açılan ateşle yaralandım. Beni hastaneye götürdüklerinde beş saat sonra nabzım durdu. Acil ameliyata alındım ve ölümden döndüm. Masadan dönen biriyim. Yaşananların doğru anlaşılması gerekmekte" dedi.

"Yanımda arkadaşım şehit oldu"

Tarihte birçok darbe girişimi olduğunu ama 15 Temmuz'da milletin kenetlenerek bu ihaneti bertaraf ettiğini dile getiren Konuralp; " Biz o gece üç arkadaş çıkmıştık, yanımda arkadaşım şehit oldu. Görünenin ötesinde perde arkasında yaşananlar var. Bir yanda hain bir grup, diğer yanda vatan evlatları vardı. Bu millet o gece ne yaşandığını çok iyi biliyor"diye konuştu.

Devletin zaman zaman bazı gerçekleri kamuoyundan saklayabileceğini ancak bunun güvenlik gerekçeleriyle yapıldığını ifade eden Konuralp, art niyetli söylemlere tepki gösterdi.

Konuralp,"Algı oluşturmak isteyenlere şunu söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, ne başlık atarsanız atın; bu millet o gece ne olduğunu biliyor. 251 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. Söylenen her yalan söz, atılan her çarpıtılmış başlık, şehitlerimizin hatırasına acı veriyor. Ama unutmayın, bunun mahşerde bir hesabı olacak" diye konuştu.

"Barış içinde yaşayacağımız günler gelecek"

"Terörsüz Türkiye" adımını da değerlendiren Konuralp, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin sonuna kadar süreceğini de kaydetti. Konuralp, "Bugün tarihi bir gün. PKK terör örgütünün silah bırakması, terörsüz bir Türkiye için atılmış olumlu bir adımdır. FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin bir gün tarihin tozlu sayfalarında kalacağına inanıyorum. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle barış içinde yaşayacağımız günler gelecek" diyerek şehit ve gazilere minnetini de belirterek sözlerini tamamladı. - ADANA