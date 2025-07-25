14 Yaşındaki Mattia'nın Ailesine Tehdit: 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

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Beylikdüzü'nde, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., polis tarafından tutuklandı. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından internet ortamında işlenen suçlar ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, 16 yaşındaki H.Y.Ç.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilmişti. Belirlenen şüpheli Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti. 16 yaşındaki çocuk H.Y.Ç, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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