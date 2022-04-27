14 yaşındaki çocuk, okul çıkışında köşeye sıkıştırdığı liseli genci defalarca bıçakladı - Haberler

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14 yaşındaki çocuk, okul çıkışında köşeye sıkıştırdığı liseli genci defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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14 yaşındaki çocuk, okul çıkışında köşeye sıkıştırdığı liseli genci defalarca bıçakladı

Denizli'de 14 yaşındaki çocuk, arkadaşıyla birlikte gittiği okul çıkışında husumetli olduğu liseli genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuk kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarından husumet bulunan A.K. (15) ve A.C.Ç., (14) Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin önüne gelerek beklemeye başladı. Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.K., A.T.'yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, LİSELİ GENCİ BIÇAKLADI

Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.'yi bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı. Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

YARALI GENÇ YOĞUN BAKIMDA

Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu. Hastaneye kaldırılan ve kan kaybeden A.T.'nin alındığı yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilirken, A.C.Ç. ile A.K.'nin ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde defalarca bıçakladı

14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde defalarca bıçakladı

14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Lise, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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