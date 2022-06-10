100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı - Haberler

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100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı

100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldıKOCAELİ Kocaeli'de oto yıkamacının önündeki su kanalının 100 kilo ağırlığındaki mazgalı çalındı.

100 kiloluk mazgal kapağını böyle çaldı

KOCAELİ Kocaeli'de oto yıkamacının önündeki su kanalının 100 kilo ağırlığındaki mazgalı çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkana gelen işyeri çalışanları, su kanalının mazgalının yerinde olmadığını gördü. Kamera kayıtlarını izleyen işyeri sahibi Ali Ayhan, 100 kiloluk mazgalın hırsız tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kamerasında oto yıkamanın önüne gelen şüphelinin önce etrafını gözetleyip, sonra mazgalı yerinden söküp kaçtığı kayıtlara yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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