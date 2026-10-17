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1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı iddiasıyla ABD'li İstanbul'da yakalandı

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Adalet Bakanı Gürlek, ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı iddiasıyla INTERPOL kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da gözaltına alındığını açıkladı. Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Gürlek: "ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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