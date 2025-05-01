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1 Mayıs Kutlamalarında Polis Müdahalesi: Gözaltılar ve İlginç Açıklamalar

1 Mayıs Kutlamalarında Polis Müdahalesi: Gözaltılar ve İlginç Açıklamalar
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İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan bir göstericinin çantasından makas çıkması üzerine yaptığı dikkat çekici açıklama gündem oldu.

İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan gösterici, çantasından makas çıkması üzerine "Burun kıllarımı alıyorum" dedi.

İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Taksim'e çıkmak isteyen gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Dağılmamakta ısrar eden grup üyeleri, izinsiz yürümek isteyince polis ekipleri müdahalede bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir göstericinin çantasından makas çıktı. Gösterici bunun üzerine "Makasla burun kıllarımı alıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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