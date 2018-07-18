3 Satanist Kardeş, Öz Annelerini Öldürüp Gözlerini Oydu

Peru'da annelerinin gözlerini oyan ve bağırsaklarını deşen 3 satanist kardeş, dünya kamuoyunu şoke etti. 75 yaşındaki Teodora Quispe Ccayllahua, Cumartesi gecesi Peru'nun kuzeyindeki Andabamba isimli dağ köyünde üç çocuğu tarafından vahşice öldürüldü.

SATANİST AYİNLE VÜCUDU PARAMPARÇA EDİLDİ

Polis, gözleri oyulmuş ve bağırsakları deşilmiş halde bulunan kadının, satanist ayinle öldürüldüğünü duyurdu.

ANNELERİNİN KANINDA YIKANDILAR

38 yaşındaki Aurelia Quispe, 41 yaşındaki Percy Quispe ve 46 yaşındaki Marcelina Suane, annelerinin bedeninin parçalarını göle atarak kanında yıkanmakla da suçlanıyor.

"EMRİ KARANLIKLAR EFENDİSİNDE ALDIM"

Aurelia Quispe'nin, "Öldürme emrini karanlıklar efendisinden aldım" dediği de açıklandı.

Üç kardeşin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapisle cezalandırılmaları bekleniyor.