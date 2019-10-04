3 gün hapis yatan Yaşar İpek'ten ilk sözler: Ne yemek yedim ne de uyudum

04.10.2019 15:25

Seren Serengil, boşanmak üzere olduğu Yaşar İpek'in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurarak bir aylık koruma tedbir kararı aldırdı. Serengil aleyhinde yaptığı açıklamalarla tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsine karar verilmişti. Bugün tahliye olan İpek, 3 günlük cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

TAHLİYE OLDU

Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verilmişti. Salı günü teslim olan Yaşar İpek, bugün tahliye oldu.

"ÜÇ GÜN BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU"

Cezaevinde çıkan Yaşar İpek, muhabirlere açıklama yaparak 3 günde yaşadıklarını anlattı. İpek'in ilk sözleri ise şunlar oldu: "Bitirdik, çıktık. Vallahi üç benim için çok güzel oldu aslında... Çok düşündüm. Bunu da yaşamam gerekiyormuş. Bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım..

"NE YEMEK YEDİM NE UYUDUM"

İnşallah evliliğim sona erecektir. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Diğer mahkumlar nasıl yattıysa ben de yattım. Ne yemek yedim, ne de uyudum. Tek başıma yattım. Ufacık bir koğuştu zaten..."

"NE ÖLÜSÜNE NE ÖLÜME"

3 gün önce adliyeye teslim olmadan önce girişte basın mensuplarına açıklama yapan İpek, "Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. Yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum. Aşk denen şey bu saatten sonra akla gelir mi? Ne ölüsüne ne ölüme..." demişti.