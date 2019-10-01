3 aylık yaşlılık maaşıyla geçinen Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti

3 aylık yaşlılık maaşıyla geçinen Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'da Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerle tanınan oyuncu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti. Algül son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşuyordu.

01.10.2019 11:15
3 aylık yaşlılık maaşıyla geçinen Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam bir oyuncusunu daha sonsuzluğa yolcu etti. Kemal Sunal filmleriyle tanıdığımız usta oyuncu Abdi Algül'ün ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Algül'ün, son dönemdeki hali ise içler acısıydı. Algül, ciddi anlamda maddi zorluklarla boğuşuyordu.

3 AYLIK YAŞLILIK MAAŞI İLE GEÇİNİYORDU

Sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu." sözleriyle acı haberi duyurdu.

BASTONLA YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORDU

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.

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YORUMLAR (46)

  • DUA MÜMİNİN SİLAHIDIR-HADİS:
    BELKİ RAHMET İSTİYOR , ZATEN İSTEMİYORSA YANİ KAFİRSE EDİLEN DUALARDAN FAYDALANAMAZ AMA MÜMİNSE DUA HEM RAHMETLİYE HEMDE BİZE FAYDA GETİRİR
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  • NAZLI:
    Nur İçinde Yat. Burada bile olumsuz yorum yapan malum partili ve onun yavrukurtçuğu partililer sizlerin içleri körelmiş insanlık vicdandan çıkmışsınız. yatacak yeriniz yok haberiniz olsun. Yeşilçam ahlak bozmuşmuş sizin hocalarınız imam hatipli dediklerinizin ne haltlar yediğini duymuyormusunuz. Ya şu yer yarılsada sizle aynı havayı teneffüs etmesek.
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  • MÜMİN İNSAN:
    SİZ DÜNYA HUZURUNU BOZMAYA YEMİNLİSİNİZ, BİZ İSE ALLAH I ANMAYA DEVAM ETMEYE YEMİZLİYİZ
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  • ULAN:
    yeşilçana rahmet okumayın.içinde bukundukları pisliğin yeni farkına variyorlar.oda geç oldu.yıllarca milletin ahlak ve aile yapısına dinamit koydular.şimdikilerde sarı çam
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  • G...:
    Kime rahmet okuyup kime okumayacağımıza karar verecek kadar kendini bilmezsin. . .
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  • TUBA:
    MILLETIN AHLAKINA DARBE VURDULAR HALKISIN KARDES . SIMDI NASIL HESAP VERECEK KABIRDE
    10 17 Yayından Kaldır
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