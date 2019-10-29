29 Ekim kutlamalarında konser veren Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'na övgü yağdırdı

29.10.2019 08:52

İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Sultanahmet Meydanı'nda kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan konser alanını akşam saatlerinden itibaren binlerce kişi doldurmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve eşi Dilek İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilkinin gerçekleştiği Sultanahmet Meydanı'na gitti.

"EKREM BAŞKAN ZOR BİR YOLCULUĞA ÇIKTI"

Kutlama kapsamında konser veren Şevval Sam,"Bir kadın olarak sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyorsam bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Ekrem Başkan, zor bir yolculuğa çıktı. Hepimiz elimizi taşın altına sokup, ona yardımcı olmalıyız" diyerek İzmir Marşı'nı okudu.

"CUMHURİYET KADINI DİLEK İMAMOĞLU"

Konser sonrası sahneye çıkan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu vatandaşları selamladı. Kutlama sonrası kuliste Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu ile fotoğraf çektiren şarkıcı Şevval Sam, "Bu sene 29 Ekim coşkusu bambaşka! Türkiye'nin aydınlık yüzü sayın Ekrem İmamoğlu ve gerçek bir Cumhuriyet Kadını güzeller güzeli eşi Dilek İmamoğlu ile Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!" notunu yazdı.

Siyah uzun elbisesiyle dikkat çeken Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti ise Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın imzasını taşıyor.