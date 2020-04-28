28 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
28 Nisan 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
28.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Sağ Salim
01:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Eylem Aksın Zamanı
04:40 Aşk Laftan Anlamaz
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Eylem Aksın Zamanı
13:00 Kuaförüm Sensin
14:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sağ Salim
20:00 Güldür Güldür Show
22:15 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com