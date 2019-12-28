28 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

28.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:50 Cesur ve Güzel

04:00 Cesur ve Güzel

05:20 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güvercin

15:45 Sefirin Kızı

16:00 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Benim Tatlı Yalanım

23:45 Altın

Kaynak: InterSinema.com