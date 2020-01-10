: 27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti

10.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:36

American Horror Story dizisinin ünlü oyuncusu Harry Hains, 27 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun annesi, bir süredir psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmekte olan oğlunun ölümünü doğruladı.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ DUYURDU

Harry Hains'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Jane Badler, acı haberi Instagram'dan duyurdu. Neighbours dizisinde rol alan Jane Badler, "Benim güzel oğlum 7 Ocak'ta hayatını kaybetti. Henüz 27 yaşında ve dünya ayaklarının altındaydı. Maalesef uzun süre psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Seni çok özleyeceğim Harry. Hayatımın en günü..." açıklamasında bulundu.

PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hains'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, cenazesinin Pazar günü Los Angeles'ta yapılacağı belirtildi. Avustralya'nın Melbourne kentinde dünyaya gelen Hains, kariyerine Londra'da modellik yaparak başladı. ABD'ye taşındıktan sonra oyunculuğa yönelen Hains, American Horror Story, The OA gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol almıştı.

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