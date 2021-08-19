27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
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27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazananları açıklandı.

Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazananları açıklandı.

"Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında kırmızı halı geçişinin ardından gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

"En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Avusturyalı yönetmen Sebastian Meise'in "Great Freedom" isimli yapımı kazanırken, Sırp yönetmen Marta Popivoda'nın "Landscape of Resistance" filmi "En İyi Belgesel Film" dalında ödülün sahibi oldu.

Hırvat yönetmen Mate Urgin'in "Everything Ahead" isimli yapımı "En İyi Kısa Film" dalında ödül alırken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ise ödülü, yönetmenliğini Romanyalı Aleksandru Mironescu'nun yaptığı "Summer Planning" kazandı.

Türk yönetmen Ahmet Necdet Çupur'un "Yaramaz Çocuklar" adlı belgesel filmi ise "SFF İnsan Hakları Ödülü"ne layık görüldü.

Öte yandan, Sırp yönetmen Milica Tomovic, "Celts" filmiyle en iyi yönetmen seçilirken, en iyi erkek oyuncu ise "Great Freedom" filmindeki rolüyle Avusturyalı oyuncu Georg Friedrich oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Kosova yapımı "The Hill Where Lionesses Roar" filmindeki rolleriyle Flaka Latifi, Era Balaj ve Urata Shabani paylaştı.

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bu yıl 27'nci kez sinemaseverlere kapılarını açan SFF'de, "uzun metrajlı" film kategorisinde 9, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 16 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 12 film yer alırken, 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve bir filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirildi.

13 Ağustos'ta başlayan festival, ödül alan filmlerin gösterimlerinin ardından yarın sona erecek.

27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
27. Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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