27 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
27 Aralık 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 7. Koğuştaki Mucize
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Benim Adım Melek
02:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:25 Türkan Hanım'ın Konağı
04:20 Yedi Numara
04:55 Nirvana Alevler İçinde
05:05 Nirvana Alevler İçinde
06:45 Böyle Bitmesin
07:35 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş Ertuğrul
10:00 Yedi Numara
11:00 Benim Adım Melek
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Kalk Gidelim
14:35 3'te 3 Tarih
15:55 Payitaht Abdülhamid
17:10 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
Kaynak: InterSinema.com