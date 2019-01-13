26 Yaşındaki Sapık, Uçağın Tuvaletinde Hostese Tecavüz Girişiminde Bulundu

Yeni Zelandalı 26 yaşındaki Greyson Murphy, Melbourne Havalimanı'nda uçağa binmek üzereyken bir hostesin tuvalete girdiğini görünce peşinden gitti. Tecavüz girişiminde bulunan sapık, mahkemede ilişkiye girme arzusun bastırmadığını söyledi.

KURTULMAK İÇİN TEKME ATIP BAĞIRDI

Hostes, uçuş öncesi tuvalete girdi. Hostes tuvaletteyken bir başka kabine saklanan Murphy, hostesin arkasından yaklaşıp zorla elbiseleri yırtıktan sonra tecavüze kalkıştı. Hostes, Murphy'e tekme atarak ve bağırarak tecavüzden kurtulmaya çalıştı.

Greyson Murphy

KADINLARLA İSTEKLERİ DIŞINDA İLİŞKİYE GİRMEK HOŞUNA GİDİYOR

Olay yerine gelen polis, sapığı gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murphy, kadınlara dokunma arzusunu ve kadınlarla istekleri dışında ilişkiye girme isteğini engelleyemediğini bu yüzden böyle bir şey yaptığını söyledi. Tutuklu yargılanan Murphy'in 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE BİR KADINA TECAVÜZ ETMİŞ



Murphy'nin üç yıl önce Bali adasında da bir kadına tecavüz ettiği ve yakalanmadan önce Avustralya'ya kaçtığı öğrenildi.