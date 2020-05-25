25 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 İşe Yaramazlar 01:30 Selvi Boylum Al Yazmalım 01:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 03:00 Hedef 03:00 İşe Yaramazlar 04:45 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Pis Yedili 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Pazar Sürprizi 10:00 Yeni Gelin 12:15 Kalp Atışı 13:00 Refika ile Memleket Hazineleri 14:00 Sev Kardeşim 14:45 Refika ile Memleket Hazineleri 15:30 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Bizim Aile 20:00 Çakallarla Dans 21:45 Güldür Güldür Show 22:15 Yalancı Yarim 23:45 Çakallarla Dans Kaynak: InterSinema.com