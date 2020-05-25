25 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 İşe Yaramazlar
01:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
01:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
03:00 Hedef
03:00 İşe Yaramazlar
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
13:00 Refika ile Memleket Hazineleri
14:00 Sev Kardeşim
14:45 Refika ile Memleket Hazineleri
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bizim Aile
20:00 Çakallarla Dans
21:45 Güldür Güldür Show
22:15 Yalancı Yarim
23:45 Çakallarla Dans
Kaynak: InterSinema.com