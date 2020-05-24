24 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
24 Mayıs 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
01:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
03:00 Hedef
04:00 Kalp Atışı
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Refika ile Memleket Hazineleri
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Tarkan Altın Madalyon
14:00 Sev Kardeşim
15:15 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Bizim Aile
22:15 Yalancı Yarim
23:45 Hedef
Kaynak: InterSinema.com