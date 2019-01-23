24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

24 Haziran seçimlerinde yaptıkları araştırmada Millet İttifakı'nı Cumhur İttifakı'ndan önde gösteren Piar Araştırma Şirketi, 'Ocak 2019 Siyasi Gündem' araştırmasında AK Parti'nin oy oranını yüzde 35 olarak gösterdi.

Piar Araştırma Şirketi tarafından 13-19 Ocak 2019 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde telefonla mülakat yöntemi ile yapılan araştırmada 9 bin 298 katılımcıyla görüşüldü. Araştırmanın hata payı yüzde 1.8 olarak hesaplanırken, araştırma demografisi yüzde 51.6 ile erkek, yüzde 48.4 ile kadından oluştu.

İşte Piar Araştırma Şirketi'nin yerel seçim anketinden çıkan sonuç;

- AK Parti: 24 Haziran'da yüzde 42.6 iken, bu Pazar seçim olsa yüzde -7.6 düşüşle yüzde 35 oranında oy alıyor.

- CHP: 24 Haziran'da yüzde 22.6 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +3.3 yükselişle yüzde 25.9 oy alıyor.

- MHP: 24 Haziran'da yüzde 11.1 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.5 ile yükselişle yüzde 13.6 oy alıyor.

- İYİ Parti: 24 Haziran'da yüzde 9.9 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.2 yükselişle 12.1 oy alıyor.

- HDP: 24 Haziran'da yüzde 11.7 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde -0.7 ile düşüşle yüzde 11 oy alıyor.

KATILIMCILARA GÖRE İLK ÜÇ SORUN; EKONOMİ, İŞSİZLİK VE SURİYELİLER

Araştırmada katılımcılara 'iç politika' ve 'seçim' ana gündemleri altında sorular yöneltildi. İç politika başlığı altında katılımcılara sorulan ilk soru 'Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir' sorusu oldu. Bu soruya 'ekonomi' yanıtını verenlerin oranı yüzde 34.5 ile ilk sıradayken, işsizlik diyenlerin oranı yüzde 14.6 ile ikinci sırada, 'Suriyeliler' yanıtını verenlerin oranı ise 12.6 ile üçüncü sırada yer aldı.

'Türkiye'nin ekonomisinin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 58.9'i 'hayır' yanıtı verirken, 'evet' yanıtı verenlerin oranı yüzde 26.4, fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 14.7 oldu.