24 Haziran'ı Bilen Şirketin İstanbul Anketinden Çarpıcı Sonuç

24 Haziran seçimlerini en az yanılma payı ile bilen ORC, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 4 PUAN

28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 950 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 4 puan olarak belirlendi.

BİNALİ YILDIRIM'IN OYU YÜZDE 43,6

Araştırmaya katılanların yüzde 43,6'sı 31 Mart'ta tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 39,7'lik kesim Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi.

KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Aynı ankette bu iki isimden hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 13,9 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;