24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 5 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı

Daha önce yaptığı anketlerde büyük başarı elde eden ORC, 31 Mart yerel seçimleri için Ankara, Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Bartın'da yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

ANKET ŞİRKETLERİ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Tüm Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenirken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı ankette Bursa ve Eskişehir'in el değiştirdiğini duyuran ORC, bu kez Ankara, Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Bartın illerini kapsayan bir araştırmaya imza attı.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Araştırmaya konu olan illerden en dikkat çekeni hiç kuşkusuz ki Ankara... Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki'nin kıyasıya yarıştığı bu kentte Yavaş'ı destekleyeceklerini belirtenlerin oranı yüzde 41,9 iken, tercihini Özhaseki'den yana kullanacaklarını belirtenlerin oranı yüzde 36,8 olarak belirlendi. Bu kentte bu iki aday arasında tercih yapamayan 'kararsız' seçmenlerin oranı da yüzde 19 olarak belirlendi.

İşte 5 ilde yapılan anketin sonuçları;