24 Haziran'ı Bilen ORC, İstanbul İlçelerine Özel Anketini Yayınladı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket firmaları yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

24 İLÇEDE AK PARTİ ÖNDE

Son olarak 24 Haziran seçimlerini bilen ORC araştırma şirketi, İstanbul'un ilçelerini kapsayan anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 14'ünde CHP, 1 ilçede ise DSP adayı Mustafa Sarıgül önde.

İşte İstanbul ilçelerinin anket sonuçları;