24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor

ORC anket şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Gaziantep ve Denizli'de yaptırdığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GAZİANTEP ADAYI FATMA ŞAHİN YÜZDE 42,7 İLE ÖNDE

ORC'nin yerel seçimlere ilişkin Denizli ve Gaziantep'te 10-12 Şubat günleri arasında yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in oy oranı yüzde 42,7.

DSP'NİN ADAYI MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYINI GERİDE BIRAKTI

Ankete göre DSP'nin adayı Celal Doğan'ın oy oranı 22,1, Millet İttifakı adayı Ejder Demir'in oy oranı ise 18,4. Gaziantep'teki kararsızların oranının da 15,5 olduğu belirtildi.

DENİZLİ'DE MİLLET İTTİFAKI ADAYI ÜMİT BAHTİYAR ÖNDE

Denizli'de Millet İttifakı adayı Ümit Bahtiyar'ın 41,3 oy oranı ile önde olduğunun görüldüğü ankete göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan'ın oy oranı 39,4. Ankete göre Denizli'deki kararsızların oranı 17,2.

"ANKARA, İZMİR, BURSA ÇALIŞMALARI TEKRARLANACAK"

Öte yandan ORC, DSP'nin aday göstermiş olması ve HDP'nin aday göstermemiş olması nedeniyle, Ankara, İzmir ve Bursa'daki saha çalışmalarının tekrarlanacağını duyurdu.