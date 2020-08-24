24 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
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24 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı

24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

24 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
24.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:15

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Aile Bağları

01:30 Ölümcül Uçuş

02:15 Aile Bağları

03:15 Aşk Laftan Anlamaz

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

05:40 Asuman'la Sevgili Dünürüm

06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

10:00 Pazar Sürprizi

12:45 Kuaförüm Sensin

13:00 Tarkan Viking Kanı

14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

18:45 Show Ana Haber

20:00 Salako

20:00 Deliha 2

21:45 Şekerpare

22:15 Deliha 2

23:45 Ölümcül Uçuş

Kaynak: InterSinema.com

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