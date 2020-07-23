23 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 23 Temmuz 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Çember: Aleyna’nın Son Günü 00:30 Kaçak Gelinler 02:30 Aramızda Kalsın 02:30 Kaçak Gelinler 04:30 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:00 Kaçak Gelinler 13:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Kolonya Cumhuriyeti 20:00 Çember: Kurtar Beni 22:30 Operatör 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin Kaynak: InterSinema.com