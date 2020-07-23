23 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
23 Temmuz 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
23.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 06:56
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Çember: Aleyna’nın Son Günü
00:30 Kaçak Gelinler
02:30 Aramızda Kalsın
02:30 Kaçak Gelinler
04:30 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
20:00 Çember: Kurtar Beni
22:30 Operatör
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
Kaynak: InterSinema.com