23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 23 Nisan'da okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş özel bir gündür. 23 Nisan resmi tatil mi sorusu her yıl bu özel gün öncesinde gündeme geliyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, 23 Nisan resmi tatil mi sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş özel bir gündür. 23 Nisan resmi tatil mi sorusu her yıl bu özel gün öncesinde gündeme geliyor. Yasal düzenlemelere göre 23 Nisan, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

KAMU KURUMLARI, BANKALAR VE NOTERLER 23 NİSAN'DA KAPALI MI?

Kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar 23 Nisan tarihinde kapalı olacak. Bu nedenle, resmi işlemlerini planlayan vatandaşların bu tarihi göz önünde bulundurması gerekiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Haziran - 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı