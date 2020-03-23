23 Mart 2020 Star Yayın Akışı 23 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Miraç Kandili Özel 01:45 Babil 01:45 Güvercin 04:00 Türk Müziği 04:15 Tülin Şahin ile Moda 05:10 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Çilek Kokusu 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 10:45 Kiralık Aşk 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:45 Babil 13:30 Erkenci Kuş 15:45 Sefirin Kızı 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:45 Star Haber 20:00 Çin Seddi 20:00 Sefirin Kızı 22:00 Çin Seddi 23:45 Çember: Acı İntikam Kaynak: InterSinema.com