23 Haziran İstanbul seçiminde dikkat çeken rakamlar
İstanbul, yeni belediye başkanını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Asker, hükümlü ve kısıtlı olan 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak.
23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 5 milyon 348 bin 658'i kadın ve 5 milyon 212 bin 305 erkek olmak üzere toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 387 bin 897'si 75 yaş ve üzerinde.
İşte İstanbul seçiminde dikkat çeken rakamlar;
SEÇMEN SAYISI
Toplam: 10 milyon 560 bin 963
Kadın: 5 milyon 348 bin 658
Erkek: 5 milyon 212 bin 305
İlk kez oy kullanacaklar: 167 bin 438
Engelli seçmen sayısı (ortopedik ve görme): 94 bin 214
75 yaş ve üzeri seçmen: 387 bin 897
31 BİN 124 SANDIK
Bugün gerçekleşecek olan İstanbul seçimi için 39 ilçede bin 897 yerde 31 bin 124 sandık kuruldu.
İlçe sayısı: 39
İlçe seçim kurulu sayısı: 76
Sandık alanı sayısı: 1897
Sandık kurulu sayısı: 31 bin 342
156 SEYYAR SANDIK
Seçim takvimi süresinde başvuruları kabul edilen yatağa bağlı seçmenlerin ise sandık ayağına gidecek. Yine 39 ilçede, 3 bin 748 hasta seçmen 156 sandıkta oy kullanacak.
SEYYAR SANDIK SAYILARI
Seyyar sandık kurulan ilçe sayısı: 39
Seyyar sandık kurulu sayısı: 156
Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 748
62 CEZAEVİ SANDIĞI
7 ilçede bulunan 19 cezaevinde 62 sandık kuruldu. Bu sandıklarda; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü toplam 9 bin 320 cezaevi seçmeni tercihte bulunacak.
CEZAEVİ SEÇİM RAKAMLARI
Cezaevi sandık kurulan ilçe sayısı: 7
Cezaevi sayısı: 19
Cezaevi sandık kurulu sayısı: 62
Cezaevi tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü sayısı: 9 bin 320
68 BİN 17 SEÇMEN İÇİN 'OY KULLANAMAZ' ŞERHİ
Ve kısıtlı seçmenler. 31 Mart seçiminin en tartışmalı başlıklarındandı. İtirazlar yapıldı, incelemeler tamamlandı. Tekrar seçimde asker, hükümlü, ölüm gibi gerekçelerle 68 bin 17 kişi için seçmen listelerine 'oy kullanamaz' şerhi düşüldü.
OY KULLANAMAYACAKLAR
Asker: 33 bin 775
Hükümlü: 8 bin 93
Kısıtlı: 4 bin 633
Ölen: 21 bin 157
Vatandaşlıktan çıkan: 359
TOPLAM: 68 bin 17
107 BİN 217 PARTİ GÖREVLİSİ
Bugün sandık başında 9 partiden, 107 bin 271 siyasi parti sandık kurulu üyesi görev alacak. Ak Parti'den 31 bin 339, CHP'den 31 bin 341 görevli sandık başında bulunacak.
PARTİLERİN SANDIK KURULU GÖREVLİ SAYISI
AK Parti: 31 bin 339
BBP: 5 bin 771
CHP: 31 bin 341
DP: 1055
HDP: 14 bin 334
İYİ Parti: 5 bin 565
MHP: 1564
SP: 15 bin 416
VP: 886