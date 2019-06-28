23 Haziran'dan sonra 4 parti masaya oturdu

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından, muhalefet partileri hazırlanmasını istedikleri yeni Anayasa'ya dair ilk adımı attı. 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin hukukçu kurmaylarının hazırladığı yeni bir Anayasa'ya dair 'Ortak Paydalar Raporu', yerel seçim sonuçlarının ardından yeniden masada.

BirGün'de yer alan habere göre; dört muhalefet partisi stratejilerini netleştirmeye çalışıyor. Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ardından Salı günü CHP, HDP ve İYİ Parti liderleri yeni Anayasa çağrısında bulunmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu tartışmaya önceki gün katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını referanduma götürme" çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeşil ışık yakmadı.

"ORTAK PAYDALAR RAPORU" YENİDEN GÜNDEMDE

Dört muhalefet partisinin gündeme getirdiği 'yeni Anayasa' önerisi ise fikir olmanın ötesinde somut bir çalışmaya dayanıyor. 24 Haziran 2018'deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde, Anayasa Hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde.

ZAMANI BELLİ DEĞİL

Söz konusu rapor üzerinden dört parti arasında görüşmeler sürüyor. Raporun bir mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin ilk adımın, ne zaman atılacağı bilinmiyor.