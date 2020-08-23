23 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 23 Ağustos 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Aile Bağları 01:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm 02:15 Aile Bağları 04:00 Aşk Laftan Anlamaz 04:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Tarkan Viking Kanı 13:00 Kalbimin Efendisi 14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 15:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 16:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Salako 21:45 Şekerpare 23:45 Ölümcül Uçuş Kaynak: InterSinema.com