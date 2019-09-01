Prenses Diana'nın ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı

01.09.2019 08:56

1997 yılında korkunç bir tarafik kazasında hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın ölmeden önceki son sözlerini, olay yerine gelen itfaiyeci Xavier Gourmelon yıllar sonra ilk kez açıkladı.

"TANRIM NE OLDU"

Xavier Gourmelon, olay yerine vardıklarında Diana'nın ağır yaralı olduğunu ve son sözlerinin "Tanrım. Ne oldu" olduğunu söyledi. Xavier Gourmelon, ayrıca Diana'nın yaşayacağından emin olduğunu söyledi.

"HASTANEYE KALDIRILDIĞINDA YAŞIYORDU"

Prenses Diana kazadan bir kaç saat sonra sonra kaldırıldığı Pitie-Salpetriere hastanesinde hayatını kaybetmişti. The Sun gazetesine açıklama yapan Gourmelon ,kaza mahaline ulaştıklarında Diana'nın omuzundan yaralandığını, ambulansa bindirildiğinde yaşadığını ama nasıl olduysa hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

BU KEZ EMNİYET KEMERİ TAKMAMIŞTI

Kazada emniyet kemeri takmayan Diana'nın emniyet kemeri takmadığı ortaya çıkınca ailesi ve arkadaşları Diana'nın her zaman emniyet kemeri taktığını bu emniyet kemeri takmamanın alışılmamış bir davranış olduğunu söylediler.