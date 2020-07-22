22 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
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22 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı

22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

22 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
22.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 06:46

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember: Aleyna’nın Son Günü

00:45 Kaçak Gelinler

02:30 Kaçak Gelinler

03:00 Aramızda Kalsın

04:30 Kara Sevda

05:00 Kara Sevda

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dört Nala

20:00 Dizi

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

22:30 Niyazi Gül Dört Nala

Kaynak: InterSinema.com

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