21 yaş altı AVM yasak mı? 21 yaş altı kişiler AVM'lere giremiyor mu? Hangi AVM'de 21 yaş yasağı var?

21 yaş altı AVM yasak mı? 21 yaş altı kişiler AVM'lere giremiyor mu? Hangi AVM'de 21 yaş yasağı var?
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Adana'da bir alışveriş merkezi, AVM'ye girişlere dikkat çeken bir yaş sınırlaması getirdi. AVM yönetimi tarafından alınan karar ile 21 yaşının altındaki kişiler AVM'ye tek başlarına giremeyecekler. 21 yaş altı AVM yasak mı? 21 yaş altı kişiler AVM'lere giremiyor mu? Hangi AVM'de 21 yaş yasağı var?

Türkiye'nin önde gelen AVM'lerinden Optimum, artan güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek 21 yaş altındaki bireylerin tek başına girişini yasakladı. Peki, 21 yaş altı AVM yasak mı? 21 yaş altı kişiler AVM'lere giremiyor mu?

21 YAŞ ALTI KİŞİLER AVM'LERE GİREMİYOR MU?

Türkiye genelinde birçok şehirde şubesi bulunan Optimum Alışveriş Merkezi, dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. AVM yönetimi, güvenlik gerekçesiyle 21 yaş altındaki bireylerin refakatsiz şekilde girişini yasakladı.

İlk aşamada yalnızca 18 yaş altı bireyler için uygulanan kısıtlama, yeni düzenlemeyle birlikte 21 yaşına kadar çıkarıldı. Kararın, AVM içerisinde son dönemde artış gösteren güvenlik sorunları nedeniyle alındığı belirtildi.

Uygulama sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kimi kullanıcılar güvenliği artırıcı bir adım olarak destek verirken, kimileri ise bu uygulamanın gençlere yönelik ayrımcılık oluşturduğunu savundu. Konuyla ilgili Optimum AVM'den gelen açıklamada, kararın geçici değil, kalıcı bir güvenlik politikası kapsamında alındığı belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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