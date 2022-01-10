2022 Katı Atık Bedeli, 2021 tarifesine çekildi

Ak Parti Gurubunun vermiş olduğu önerge, tarife komisyonuna havale edildi. Ardından meclise ara verilerek komisyon çalışmasını tamamlayıp meclise sundu. Komisyon tarafından hazırlanan rapor meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi

AK Parti Gurubu'nun verdiği önerge kapsamında Kınık Belediyesi 2021 yılı Ekim Meclisinde alınan kararla 2022 yılında uygulanacak olan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşyeri Katı Atık Ücreti Tarifesi, yaşanan ekonomik şartlar göz önüne alınarak "Konutlar, Özürlü Aboneler, Fırınlar, Pastane Börek ve Unlu Mamuller, Tarım Hayvan Damları (Küçükbaş ve Büyükbaş İşletmeler), 70 m² kadar Bakkal, Züccaciye, Fotokopi, Berber, Büfe, Manav, Tuhafiye, Çay ocağı vb. 70 m² - 120 m² arası Bakkal-Market, 70 m² üzeri Lokantalar, Mandıra Süt İşletmeleri, Kasaplar, Kahvehaneler, Lokal, Bilardo salonları" yerlerini kapsayan Kınık Belediyesi 2020 yılı Ekim Meclisinde alınan kararla 2021 yılında uygulanacak olan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşyeri Katı Atık Ücreti Tarifesine çekildi.

Yaşanan ekonomik sıkıntıların dayanışma ile atlatılacağına dikkat çeken Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte, herkes üzerine düşeni yapmalıdır" dedi

Başkan Doğruer, tarifenin geri çekilmesinin Kınıklı hemşerilerini bir nebzede olsa rahatlattığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti "Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pandemi şartları ülkemizde de toplumun her kesimini ekonomik açıdan zorlamaktadır. Bu zor süreci elbirliği ile atlatacağız. Dayanışma içerisinde ülkenin bütün dinamikleri üzerine düşeni yapmalı ve imkânlar ölçüsünde vatandaşın yanında olmalıdır. Belediye meclisimizde kabul edilen önerge ile hemşerilerimizin yükünü bir nebzede olsa hafifletmeye çalıştık. Bu örnek uygulama ie dayanışmanın güçlenmesini arzuluyoruz. Kınık Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hemşehrilerimizin yanında olmaya, yüklerini hafifletmeye devam edeceğiz." dedi.

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