2020 YKS: Eşit ağırlık (EA) puanıyla öğrenci alan bölümlerin isimleri nelerdir?
YKS 2020 sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarından sonra üniversite adayları sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümlerin isimlerini araştırmaya başladı. Daha önceden sözel ve sayısal için bölümleri yazmıştık. Şimdi eşit ağırlık puanıyla alan bölümlerin isimlerine bakalım...
Eşit Ağırlık (EA) hem Türkçe hem de Matematik çözenler için geçerli olan bir puan türüdür. Sözel ve sayısalların dışında eşit ağırlık puanıyla birçok bölüm okula öğrenci almaktadır. Yani EA puanınızla birbirinden farklı bölümleri tercih edebilirsiniz. Peki EA puanıyla öğrenci alan bölümlerin adı nedir?
2020 EŞİT AĞIRLIK (EA) PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLERİN İSİMLERİ
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Girişimcilik
Grafik Tasarımı
Havacılık Yönetimi
Hukuk Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri
İslam Ekonomisi ve Finans
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik Yönetimi
Maliye
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Müzecilik
Pazarlama
Politika ve Ekonomi
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Spor Bilimleri
Spor Yöneticiliği
Takı Tasarımı
Tarım Ekonomisi
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Türk İslam Arkeolojisi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri