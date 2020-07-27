2020 YKS: Eşit ağırlık (EA) puanıyla öğrenci alan bölümlerin isimleri nelerdir? YKS 2020 sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarından sonra üniversite adayları sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümlerin isimlerini araştırmaya başladı. Daha önceden sözel ve sayısal için bölümleri yazmıştık. Şimdi eşit ağırlık puanıyla alan bölümlerin isimlerine bakalım...

Eşit Ağırlık (EA) hem Türkçe hem de Matematik çözenler için geçerli olan bir puan türüdür. Sözel ve sayısalların dışında eşit ağırlık puanıyla birçok bölüm okula öğrenci almaktadır. Yani EA puanınızla birbirinden farklı bölümleri tercih edebilirsiniz. Peki EA puanıyla öğrenci alan bölümlerin adı nedir?

2020 EŞİT AĞIRLIK (EA) PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLERİN İSİMLERİ

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO)

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarımı

Havacılık Yönetimi

Hukuk Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Toplum Bilimleri

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Pazarlama

Politika ve Ekonomi

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Spor Bilimleri

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Tarım Ekonomisi

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

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