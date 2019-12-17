: 2020'nin iddialı dizisi tanıtımı yayınlandı

17.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:29

Bir başkaldırış hikayesinin ekseninde dönen 'Ramo'nun yayınlanan ilk görüntüleri dikkatleri üzerine çekiyor.

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' nun merakla beklenen ilk görüntüleri yayınlandı. 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

Adana'da çekimleri gerçekleşen dizinin yayınlanan ve beğeni toplayan ilk tanıtımındaki aşk ve gerilimli çatışma sahneleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Kaynak: Bültenler

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