2020'nin iddialı dizisi tanıtımı yayınlandı
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2020'nin iddialı dizisi tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat veren 2020'nin iddialı dizisi tanıtımı yayınlandı.

17.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:29

Bir başkaldırış hikayesinin ekseninde dönen 'Ramo'nun yayınlanan ilk görüntüleri dikkatleri üzerine çekiyor.

Senaryosunu 'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda 'ın oturduğu BKM'nin Show için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' nun merakla beklenen ilk görüntüleri yayınlandı. 'Ramo' karakterine can veren dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

Adana'da çekimleri gerçekleşen dizinin yayınlanan ve beğeni toplayan ilk tanıtımındaki aşk ve gerilimli çatışma sahneleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Kaynak: Bültenler

Haber Videosu

: 2020'nin iddialı dizisi tanıtımı yayınlandı
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