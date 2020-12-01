2020 İstanbul'daki baraj doluluk oranları... Güncel İstanbul'daki barajlardaki doluluk grafikkleri
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2020 İstanbul'daki baraj doluluk oranları... Güncel İstanbul'daki barajlardaki doluluk grafikkleri

01.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:59
2020 İstanbul'daki baraj doluluk oranları... Güncel İstanbul'daki barajlardaki doluluk grafikkleri

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 24,50 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 2020 İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 24,50 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 2020 İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? 2020 İstanbul'daki baraj doluluk oranları... Güncel İstanbul'daki barajlardaki doluluk grafikkleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 29 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, kış mevsimine girilmesine rağmen yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 24,50 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak açıklanmıştı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,84, Terkos'ta yüzde 25,36, Sazlıdere'de yüzde 5,49, Alibey'de yüzde 28,99, Büyükçekmece'de yüzde 16,37, Ömerli'de yüzde 28,11 Darlık'ta yüzde 53,94 olarak açıklandı.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 205,85 milyon metreküp seviyesinde.

İstanbul'da günlük ortalama olarak 2,9 milyon metreküp su tüketiliyor.

SON 10 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

2020 İstanbul'daki baraj doluluk oranları... Güncel İstanbul'daki barajlardaki doluluk grafikkleri

SON 10 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI-İSKİ

BARAJLARIMIZIN SON BİR YILDAKİ AY SONLARI İTİBARİYLE ORTALAMA DOLULUK ORANLARI (%)

2020 İstanbul'daki baraj doluluk oranları... Güncel İstanbul'daki barajlardaki doluluk grafikkleri

BARAJLARIMIZIN SON BİR YILDAKİ AY SONLARI İTİBARİYLE ORTALAMA DOLULUK ORANLARI (%)

2020 İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,59 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 39,95

Pabuçdere barajı: yüzde 7,34

Sazlıdere barajı: yüzde 6,17

Büyükçekmece barajı: yüzde 16,97

Alibey barajı: yüzde 24,21

Terkos barajı: yüzde 31,38

Kazandere barajı: yüzde 4,09

Elmalı barajı: yüzde 26,77

Darlık barajı: yüzde 59,91

Istrancalar barajı: yüzde 17,48

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