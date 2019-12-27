2019 yılında Haberler.com'da en çok tıkladığınız 10 haber belli oldu
Haberler.com okuyucularının 2019 yılında en çok ilgi gösterdiği 10 haber belli oldu. Elde edilen verilere göre, okuyucular, en çok siyasi ve ekonomik haberlere ilgi gösterdi.
2019 yılında Haberler.com okuyucularının en çok ilgi gösterdiği 10 haber belli oldu. Haberler.com analitik verilerine göre sıralanan listede, ilk 10'da siyasi ve ekonomik haberlerin yer alması dikkat çeken husus oldu.
İşte Haberler.com'da 2019 yılının en çok okunan 10 haberi:
10.Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınını kim yönetecek? Bahçeli gönlündeki ismi açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB başkanlığı seçimlerinde, iki adayın televizyon programı randevusu hakkında "Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir" demişti.
9.Cami Yaptırırken Parası Biten Köylüler, 20 Metrelik Köknar Ağacından Minare Yaptı!
Giresun'da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylüler, paraları minare yaptırmaya yetmeyince 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptı.
8.Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Rıdvan Dilmen, EURO 2020 grup kuralarının çekiminden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma ile Bakü kurasına düşeriz" dediğini açıklayıp "Demek ki kalbi temizmiş" demişti.
7.Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu
1 Ocak 2020'den sonra binalar ya da bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi şartı aranacak. Uzmanlar bu uygulamanın zorunlu hale gelmesi ile ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacağını belirtiyor.
6.Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
25'inci Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda kendisinden helallik isteyen FETÖ'cü savcı için "Terörle mücadele eden komutana 'terör örgütü yöneticisi' dediler. Hepsi Allah'ından bulsun" ifadelerini kullanmıştı.
5.AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlandı. Törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözler, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından alkışlanmadı.
4.Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi
Cinsel ilişki iddialarıyla çalkalanan Alaşehir Devlet Hastanesi, acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisi görüntüleriyle gündeme gelmişti.
3.Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum
22 Mayıs 2019'da dolar 6,07 seviyesinden alıcı bulurken euro ise 6,77'den işlem görmüştü.
2.Avukatlar İmralı'ya Hareket Etti! İşte Teröristbaşı Öcalan'a Götürülen Eşyalar
Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 8 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Avukatların, teröristbaşına götürmek üzere yanlarına iç çamaşır, günlük gazeteler ve birkaç kitap aldığı görülmüştü.
1.Ekrem İmamoğlu'nun Gazeteciyle Yaşadığı Tartışmanın Gizlice Kaydedildiği Ortaya Çıktı
Merhum gazeteci Telat Çabuk'un, 2014'te Ekrem İmamoğlu'yla yaşadığı tartışmayı gizlice telefonuna kaydettiği iddia edilmişti.