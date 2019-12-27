2019 yılında Haberler.com'da en çok tıkladığınız 10 haber belli oldu

27.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:22

2019 yılında Haberler.com okuyucularının en çok ilgi gösterdiği 10 haber belli oldu. Haberler.com analitik verilerine göre sıralanan listede, ilk 10'da siyasi ve ekonomik haberlerin yer alması dikkat çeken husus oldu.

İşte Haberler.com'da 2019 yılının en çok okunan 10 haberi:

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB başkanlığı seçimlerinde, iki adayın televizyon programı randevusu hakkında "Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir" demişti.

Giresun'da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylüler, paraları minare yaptırmaya yetmeyince 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Rıdvan Dilmen, EURO 2020 grup kuralarının çekiminden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma ile Bakü kurasına düşeriz" dediğini açıklayıp "Demek ki kalbi temizmiş" demişti.

1 Ocak 2020'den sonra binalar ya da bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi şartı aranacak. Uzmanlar bu uygulamanın zorunlu hale gelmesi ile ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacağını belirtiyor.

25'inci Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda kendisinden helallik isteyen FETÖ'cü savcı için "Terörle mücadele eden komutana 'terör örgütü yöneticisi' dediler. Hepsi Allah'ından bulsun" ifadelerini kullanmıştı.

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlandı. Törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözler, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından alkışlanmadı.

Cinsel ilişki iddialarıyla çalkalanan Alaşehir Devlet Hastanesi, acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisi görüntüleriyle gündeme gelmişti.

22 Mayıs 2019'da dolar 6,07 seviyesinden alıcı bulurken euro ise 6,77'den işlem görmüştü.

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 8 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Avukatların, teröristbaşına götürmek üzere yanlarına iç çamaşır, günlük gazeteler ve birkaç kitap aldığı görülmüştü.

Merhum gazeteci Telat Çabuk'un, 2014'te Ekrem İmamoğlu'yla yaşadığı tartışmayı gizlice telefonuna kaydettiği iddia edilmişti.